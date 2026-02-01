Londra’da gündüz vakti kuyumcu soygunu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Londra’nın güneybatısında yer alan Richmond bölgesindeki bir kuyumcu, gündüz saatlerinde cesur bir soyguna sahne oldu. Maskeli iki kişi, mağazaya girerek vitrindeki camları kırdı ve çok sayıda mücevheri kısa sürede alarak kaçtı.

ÇALIŞANLARIN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Olay sırasında iş yeri çalışanlarının şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı ancak soyguncuların hızla uzaklaşması nedeniyle başarılı olunamadığı öğrenildi. Soygun anı çevrede paniğe yol açtı.

VİTRİNLER TAHTAYLA KAPATILDI

Soygunun ardından mağazanın kırılan vitrin camları geçici olarak tahta plakalarla kapatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği bildirildi.