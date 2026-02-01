Senegal’de 'Jakarta' motor taksileri ralli pistinde yarıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Senegal’de genellikle ulaşım amacıyla kullanılan küçük hacimli motosikletler, ralli pistinde düzenlenen özel bir organizasyonla yarıştı. Başkent Dakar’a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Sindia ilçesinde bulunan Circuit de Dakar Baobabs pistinde gerçekleştirilen yarış, yoğun ilgi gördü.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA İLK KALICI PİST

Batı Afrika’da uluslararası normlara uygun olarak inşa edilen ilk kalıcı yarış pisti olma özelliğini taşıyan Circuit de Dakar Baobabs, 2 kilometrelik parkuruyla yarışmacılara ev sahipliği yaptı. Organizasyon, yarış öncesinde katılımcılara pist kuralları ve güvenlik önlemlerinin anlatıldığı eğitim programıyla başladı.

GENÇ YARIŞMACILAR, ZORLU MÜCADELE

Yaşları 18 ile 30 arasında değişen sürücüler, birincilik için kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta, baobab ağaçlarıyla çevrili pistte yapılan keskin virajlar ve hızlı manevralar izleyenlere görsel bir şölen sundu.

BATI AFRİKA'NIN VAZGEÇİLMEZ ULAŞIM ARACI

Avusturya üretimi KTM marka motosikletler, Batı Afrika’da ilk kez 1980’li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Benin’de “Zemidjan”, Togo’da “Oleya”, Nijer’de ise “Kabou kabou” adıyla bilinen motor taksiler, Senegal’de Endonezya’dan ithal edilmeleri nedeniyle “Jakarta” ismiyle anılıyor.

TOPLU TAŞIMANIN ALTERNATİFİ

Senegal’de toplu taşıma altyapısının yeterince gelişmediği kentlerde motor taksiler, hızlı ve pratik ulaşım imkânı sunmaları nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Günlük hayatta taksi olarak kullanılan bu motosikletler, ralli pistinde sergiledikleri performansla farklı bir yönlerini de ortaya koydu.