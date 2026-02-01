İran'dan ABD donanması açıklaması: Psikolojik harekatın parçası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran ile bir süredir gerginlik yaşayan ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da sürüyor.

Merh Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ahmed Vahidi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"PSİKOLOJİK HAREKATIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Vahidi, "Bu donanma gruplarının bölgede varlığı yeni bir durum değil. Biz bunu düşmanın psikolojik harekatının bir parçası olarak değerlendiriyoruz ve buna itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"TÜM HAREKETLERİ GÖZETİM ALTINDA"

İran silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin İran-İsrail 12 günlük savaşına kıyasla çok daha yüksek olduğunu dile getiren Vahidi, "düşmanların tüm hareketlerinin tamamen kontrol ve gözetim altında" olduğunu kaydetti.