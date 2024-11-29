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AA

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Turnpike Lane tren istasyonu çıkışında, sıcak dakikalar yaşandı.

Terör örgütü PKK yandaşları, burada bir araya gelerek daha sonrasında polisin arama yaptığı Haringey'deki "toplum merkezi" adı altında kullandıkları derneğe doğru yürüdüler.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Yürüyüş sırasında Türkiye ve İngiltere aleyhine sloganlar atan terör örgütü yandaşları, dernek yakınlarında barikat kurmak isteyen polisle çatıştı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede çıktı.

PKK'YA YÖNELİK SORUŞTURMA

Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği bildirilmişti.

Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.

OPERASYON KARARI ALINMIŞTI

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü belirtmişti.

Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı ifade edilmişti.

Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etmiş ve İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

PKK SEMPATİZANLARINDAN TEPKİ

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki göstermişti.

Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıkmış ve çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alınmıştı.