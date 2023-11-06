Londra'da Yahudi aktivist, İsrail'e "Nazi" dediği için tutuklandı Ailesi Nazi Almanyası döneminde öldürülen Yahudi aktivist Yael Kahn, İngiltere'nin başkenti Londra'da "İsrail devleti Nazi'dir" yazılı pankart taşıdığı için tutuklandı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'de Hamas saldırılarına yönelik başlattığı karşı operasyonda 1 ay geride kaldı.

10 binden fazla sivilin katledildiği, 40 binden fazlasının yaralandığı acımasız bombalamalarda hastanelerden okullara, camilerden BM binalarına birçok sivil yerleşim vuruldu.

2 milyona yakın Filistinlinin Gazze'nin güneyine yığıldığı bölgede, temel ihtiyaçların neredeyse şırıngayla verildiği insanlar, dünyada yaşayan diğer insanların bir şeyler yapabilmesini umuyor.

Batılı ülkelerin çoğunda İsrail protestoları bastırılıyor, hatta engelleniyor. İsrail'i eleştirmek neredeyse suç sayılır oldu.

İsrail'in zulmüne hayır diyenler arasında Yahudiler de var. Özellikle Nazi Almanyası yüzünden ailelerini kaybeden Yahudiler, benzer bir soykırımın Filistinlilere yapıldığını açıkça belirterek, İsrail yönetimini her fırsatta eleştiriyor.

Yahudi kadın aktivist, "İsrail devleti Nazi'dir" yazılı pankartla gösteri yaptı

Bunlarda biri de ailesi Naziler tarafından katledilen Yael Kahn. İsrail'in protesto edilmesinin baskılandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da, boynuna astığı "Nazi İsrail devleti" yazılı pankart ile Filistin'e destek veren yaşlı kadın, İngiliz polisinin kendisini uyarmasına aldırmadı.

"İsrail, Gazze'de suç ortağı olmanızı istiyor"

İsrail'in Neo Nazi bir ülke haline dönüştüğünü vurgulayan ve Filistinlilerin soykırıma uğradığına dikkat çeken Kahn,

Doğduğum ülke İsrail, Gazze'de suç ortağı olmanızı istiyor. Daha iyi değiliz, daha kötüyüz. Yazıklar olsun. Gazze'de gerçekleşen bu soykırıma Yahudi olarak karşı çıkıyorum.

dedi.

İsrail'e "Nazi" dediği için tutuklandı

Yael Kahn, konuşmasının ardından polis tarafından tutuklandı.

