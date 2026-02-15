Londra'nın Coventry Caddesi Ramazan için ışıklarla aydınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Londra'nın kalbinde yer alan ünlü Coventry Caddesi, 2026 Ramazan ayı için dördüncü kez özel ışık gösterisiyle süslendi.

Piccadilly Circus'tan Leicester Square'e uzanan cadde, 30 binden fazla LED ışıkla donatıldı ve "Happy Ramadan" (Mutlu Ramazanlar) yazılarıyla ziyaretçileri karşılıyor.

'KENTİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ'

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı düzenlenen törende ışıkları yaktı.

Khan, etkinliği 'kentin çeşitliliğinin ve birliğinin sembolü' olarak nitelendirdi.

Törende Aziz Foundation'un temsilcisi Rahima Aziz de yer aldı.

Khan, konuşmasında "Londra'nın en iyi yanlarını, İngiltere'nin en iyi yanlarını ve İslam'ın en iyi yanlarını gösterelim" diyerek, farklı inançlardan insanları bir araya çağırdı.

IŞIKLAR HER AKŞAM YANACAK

Işıklandırma, Ramazan ve bayram dönemi boyunca her akşam 17.00 ile 05.00 arasında yanıyor.

Bu yılki gösteri, 18 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı ile 24 Mart'a kadar sürecek.

Işıklar, İslami desenler ve Ramazan'ın sembollerinden esinlenerek tasarlandı.

Bu, Batı Avrupa'da Ramazan için kurulan ilk büyük ölçekli hava ışıklandırması olma özelliğini taşıyor.

KHAN'DAN BİRLİK MESAJI

Sadiq Khan, törende yaptığı açıklamada, küresel gerilimler ve nefret söylemleri karşısında birliğin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"4 yıl önce bir tarih yazarak Londra'yı Batı dünyasında ramazan ışıklarıyla süslenen ilk şehir yaptık. Her geçen yıl şehrin kalbi olan bu yerde tüm bayramları kutluyoruz.

Bu büyük şehirde ramazan ayında Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Sihler, örgütlü inançların mensupları ve örgütlü olmayan inançların mensupları bir araya geliyor."

RAMAZAN ATMOSFERİ ÖNCEKİ YILLARDA FARKLI NOKTALARDA DA OLUŞTURULMUŞTU

Benzer ışıklandırmalar, önceki yıllarda da Oxford Street ve Piccadilly Circus'ta yer almıştı.

Londra'nın bu geleneği, kentin Müslüman topluluğuna saygının yanı sıra turizme de katkı sağlıyor.

Ziyaretçiler, West End'in bu renkli atmosferini ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.