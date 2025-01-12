Los Angeles yangınında evi yanan Türk ünlüler

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ABD, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle boğuşuyor.

Kaliforniye eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 16 OLDU

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16’ya yükseldi.

13 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıklayan Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise kayıpların yangınlarla ilgili olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını açıkladı.

22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 11, 14 bin 100 dönümlük alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, Los Angeles’ın farklı bölgelerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların da devam ettiği bildirildi.

En az 153 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu açıklayan yetkililer, yangınlar nedeniyle en az 12 bin yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

TÜRK ÜNLÜLERİN EVLERİ DE YANDI

Bu yapılardan bazıları da Türkiye'nin ünlü isimlerine ait.

Yatırım ve kullanım amacıyla bölgeden gayrimenkul alan Türk ünlülerin evleri de yangından nasibini aldı.

Ali Koç, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman, Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi isimlerin Los Angeles'teki evleri yangınlarla küle döndü.