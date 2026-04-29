Rusya’da maden sahasında çığ: 6 ölü

Rusya'ya bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti'nin Muysky bölgesinde bulunan maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü.

Sahada çalışan 9 işçi çığ altında kalırken 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 personel, maden sahasına ulaşarak çığ altında kalan 6 işçiyi arama çalışmalarına başladı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryatya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.