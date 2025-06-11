Los Angeles'ta gösteriler sürüyor

AA

Amerika şu sıralar adeta yangın yeri....

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla protestolar gerçekleştirilmeye başladı.

4 gündür süren protestolarda polis şiddeti ise artarak devam ediyor.

Metropolitan Gözaltı Merkezi ve Federal Bina yakınlarında bulunan 101 numaralı otoyolu trafiğe kapatan göstericilere California Otoyol Devriyesi ekipleri müdahale etti.

TRUMP OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.

Göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olayların kavuştuğunu savunan Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı." diye konuştu.

Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.

"LOS ANGELES YABANCILARIN İŞGALİ ALTINDA"

Trump, "Kaliforniya'da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kentte çok sayıda düzensiz göçmenin olduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini savunan Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz." dedi.

ABD Başkomutanı olarak Los Angeles'ta güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını ifade eden Trump, bu konuda yasaların kendisine sorumluluk yüklediğini belirtti.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaliforniya Valisi Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.