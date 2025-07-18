Los Angeles'ta özel harekat binasında patlama

California Eylaleti'nde Monterey Park’taki Los Angeles İlçesi Şerif Departmanı’na (LASD) ait bir eğitim tesisinde meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olayda en az üç şerif yardımcısı hayatını kaybetti.

BOMBA İMHA BİRİMİ YERLEŞKESİNDE PATLAMA

Olay, Cuma sabahı saat 07.30’dan kısa bir süre önce, LASD’nin özel müdahale birimleri ve bomba imha ekibini barındıran SEB (Sheriff’s Enforcement Bureau) yerleşkesinde meydana geldi.

3 ŞERİF YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk gelen bilgilere göre, Şerif Departmanı’na bağlı özel tim personeli bir tür patlayıcı maddeyle ilgilenirken bir patlama yaşandı. Patlamada üç şerif yardımcısı hayatını kaybetti.

Los Angeles County İtfaiyesi olay yerine müdahale etti. Başka yaralıların olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Olayın kaza sonucu gerçekleştiği düşünülüyor. Şerifin konuyla ilgili daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Şu an için başka ayrıntı paylaşılmadı.

Los Angeles County Denetim Kurulu Üyesi Kathryn Barger, yaşanan trajik olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bugün, Los Angeles İlçesi Şerif Departmanı’na ait bir tesiste yaşanan korkunç trajediyi duymaktan derin bir üzüntü duydum. Neler yaşandığını ve etkilenenlerin durumunu öğrenmeye devam ederken gelişmeleri yakından takip ediyorum. Kalbim buruk. Bu zor günlerde Şerif Departmanı’nın cesur kadın ve erkek personelinin ve ailelerinin yanındayız. Onlarla birlikteyiz.



