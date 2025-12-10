Trump, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri ile Ukrayna'yı görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD barış planına ilişkin çabaları telefonda görüştü.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün katıldığı bir tartışma programında geç kaldığı için özür dileyerek, Trump ve Avrupalı liderlerle birlikte Ukrayna konusunda "tüm tarafları ilgilendiren konularda" 40 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

E3 grubu ülkeleri olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından görüşmeye ilişkin olarak yayımlanan açıklamalarda, "Trump yönetiminin Ukrayna’da güçlü ve kalıcı bir barışın tesisi yönündeki ara buluculuk çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı" ifadelerine yer verildi.

"BARIŞ PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, "Barış planı üzerine yoğun çalışma sürüyor ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Liderler, Ukrayna için, Ukrayna halkı için ve Avrupa-Atlantik bölgesinin ortak güvenliği için kritik bir anda bulunduğumuz konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Gönüllüler Koalisyonu grubu ülkeleri liderlerinin Perşembe günü bir görüntülü konferans gerçekleştireceğini duyurdu.

Açıklamada, görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ZelensKy’in de katılacağı belirtildi.

ÜÇ LİDER PAZARTESİ GÜNÜ BİR ARAYA GELECEK

AB’deki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise Macron ve Starmer'ın Pazartesi günü Berlin’de Almanya Şansölyesi Merz ile bir araya gelmeyi planladıkları açıklandı.

AVRUPA, ZELENSKY'E OLAN DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

E3 ülkeleri, geçtiğimiz günlerde diğer Avrupalı ülkeler ve Ukrayna ile birlikte, ABD’nin başlangıçtaki versiyonu Ukrayna’nın topraklarının önemli bir kısmını Rusya’ya bırakması, NATO’ya katılım hedefinden vazgeçmesi ve silahlı kuvvetlerindeki personel sayısına üst sınır getirmesi gibi ağır şartlar içeren barış teklifini revize etmek için yoğun bir diplomasi çabası içerisine girmişti.

Bu ülkeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması halinde Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin çabalarda da öne çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz, geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile bir araya gelmiş ve Kiev’e desteklerini devam ettirme taahhüdünde bulunmuştu.