AB’den Washington’a sert eleştiri: Amerika, birleşik bir Avrupa’dan korkuyor

Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, kişisel sitesinde yayımladığı analizde, ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni sert sözlerle eleştirdi. Kubilius, belgenin “Avrupa Birliği’nin birleşik bir güç haline gelmesini engellemeye yönelik jeopolitik bir hamle” olduğunu ifade etti.

"AB İÇİNDEKİ BİRLİK, AMERİKAN ÇIKARLARINA AYKIRI"

Kubilius, strateji belgesinin Avrupa’daki demokrasi ve değerler konusundaki kaygıları gerçekçi bulmadığını, tüm bu söylemlerin Washington’un jeopolitik çıkarlarına dayandığını öne sürdü. Belgede yer alan yaklaşımı özetlerken, “AB içindeki birlik, Amerikan çıkarlarına aykırıdır” ifadesini kullandı.

MİLLİYETÇİ PARTİLERLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Belgede, AB ülkelerinin birbirine daha fazla entegre olmasına karşı çıkıldığına dikkat çeken Kubilius, ABD’nin Avrupa’daki milliyetçi partilerle işbirliği yapılmasını teşvik eden bölümlere işaret etti. ABD’nin, giderek bütünleşen AB’yi Amerikan nüfuzu için potansiyel rakip olarak gördüğünü belirtti.

STRATEJİNİN MİMARI COLBY'NİN GÖRÜŞLERİ

Kubilius, strateji belgesinin yaklaşımını, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika ekibindeki önemli isimlerden ve Pentagon’da üst düzey bir yetkili olan Elbridge Colby’nin fikirleriyle ilişkilendirdi. Colby’nin, ABD savunma stratejisinin, herhangi bir ülkenin ya da örgütün dünyanın herhangi bir bölgesinde baskın güç olmasını engelleme hedefiyle şekillenmesi gerektiğini savunduğunu hatırlattı.

"AMERİKA, AB'NİN YÜKSELEN GÜCÜNE KARŞI KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Kubilius, ABD’nin Asya’da Çin’e karşı aldığı pozisyonu örnek göstererek, AB’nin birleşik bir güç haline gelme ihtimaline de aynı şekilde direnmeye hazır olduğunu söyledi. Colby’nin değerlendirmesine göre Rusya’nın küresel bir baskın güç olamayacağını belirten Kubilius, esas rekabetin Avrupa Birliği ile görüldüğünü vurguladı.

TARİHTEN ÖRNEK: FRANSA VE İNGİLTERE

Kubilius, 1860’larda Fransa ve İngiltere’nin yükselen Amerikan gücüne karşı savaşmayı düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini hatırlatarak, “Umarız bugün ABD’de de AB’nin yükselişine karşı bir çatışmayı engelleyecek ihtiyat vardır” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN STRATEJİ BELGESİNDE AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Geçtiğimiz hafta yayımlanan 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa ülkelerine yönelik ağır eleştiriler içeriyordu. Belgede Avrupa’nın aşırı sağ partileri sınırlama girişimleri “siyasi sansür” olarak nitelenmiş, Avrupa’nın demokratik ilkelere bağlılığı ve Ukrayna savaşına yönelik tutumu sorgulanmıştı.

Belgede ayrıca Avrupa’nın göç politikalarının kıtanın yapısını değiştireceği ve ABD ittifaklarına zarar vereceği savunulmuş, “Amacımız Avrupa’nın mevcut gidişatını düzeltmesine yardımcı olmak olmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.