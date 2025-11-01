Louvre Müzesi soygunuyla ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olayla bağlantılı olarak bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken, 38 yaşındaki bir kadın dahil 2 kişi hakkında organize hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Söz konusu kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu hafta soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklanmış, böylece Louvre soygununa ilişkin tutuklu sayısı son gözaltı işlemiyle beraber üçe çıktı.

7 DAKİKALIK TARİHİ SOYGUN

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne olmuştu. Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ne giren 4 hırsız, “paha biçilemez” değerde 9 parçayı çalarak kaçmıştı.

Soyguncuların kaçarken düşürdüğü, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise müze dışında hasarlı şekilde bulunmuştu. Tarihi değeri yüksek 8 mücevher ise hala kayıp. Yetkililer, çalınan eserlerin maddi değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu belirtiyor.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ İDDİASI

Skandal sonrası hazırlanan ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik altyapının sağlanmasında ciddi gecikmeler yaşandığı vurgulanmıştı.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, olayın ardından Senato Kültür Komisyonu’nda ifade vererek “sorumluluğunu kabul ettiğini” açıklamış ve Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunmuş, ancak Dati istifayı kabul etmemişti. Olay sonrasında bazı değerli mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşınmıştı.