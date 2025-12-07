Louvre Müzesi'ne bu sefer de su sızıntısı darbesi: Nadir kitaplar zarar gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, milyonlarca euroluk soygunun ardından bu kez de bakımsızlık tartışmalarıyla gündeme geldi.

Müzenin eskiyen borularında oluşan su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

BAKIM VE ONARIM ANCAK 2026'DA

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, sızıntının bölümün kütüphanesinde yer alan üç odadan birini etkilediğini belirterek, odada 300 ila 400 eserin bulunduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Steinbock, zarar gören kitapların “değerli kategorisinde” olmadığını ifade etti.

Su tesisatındaki sorunların uzun süredir bilindiğini kabul eden Steinbock, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının Eylül 2026’da yapılmasının planlandığını açıkladı.

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi, 19 Ekim’de yaşanan büyük soygunla da gündeme gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği belirsiz dört kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girmişti.

Toplam değeri 88 milyon euro olan dokuz parça mücevheri çalan hırsızlar, kaçarken 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı düşürdü. Hasarlı halde bulunan taç müzenin dışından alınmıştı.

Sadece yedi dakika süren soygunun ardından motosikletlerle kaçan zanlılar nedeniyle müze geçici olarak kapatılmış, üç gün süren incelemelerin ardından yeniden açılmıştı.

Fransız polisi, soygunla bağlantılı dört kişiyi kısa süre sonra gözaltına almıştı.