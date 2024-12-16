Lübnan Başbakanı'ndan Şam Büyükelçiliği kararı

AA
Suriye'de tarihi anlara şahitlik edildi...
61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin başarılı ilerleyişi ile son buldu, Esad ise Rusya'ya sığındı.
Yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken yeni bir karar da Lübnan Başbakanı'ndan geldi.
YENİDEN AÇILACAK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mikati ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in görüştüğü belirtildi.
Görüşmede İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik çabaların yanı sıra Suriye'deki durumun ele alındığı aktarıldı.
Lübnan Başbakanı Mikati'nin bu görüşmede, "son olayların ardından kapanan Lübnan'ın Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılma talimatı verdiği" kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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