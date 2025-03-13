Lübnan duyurdu: İsrail ordusunun alıkoyduğu asker teslim edildi

AA

İsrail ordusu, 9 Mart'ta Lübnanlı bir askeri ülkenin güneyinde alıkoydu.

Yaşanan yeni gelişmede, İsrail ordusunun alıkoyduğu Lübnan askerini teslim ettiği bildirildi.

Gelişme, Lübnan ordusunun sosyal medya platformu X hesabından duyuruldu.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Söz konusu askerin bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla teslim alındığı aktarılan açıklamada, Lübnanlı askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Lübnan medyası, serbest kalan askerin Ziyad Şibli olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU

Lübnan Cumhurbaşkanlığından 11 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılar sırasında alıkoyduğu 4 kişiyi teslim ettiği, bir kişinin ise 12 Mart'ta serbest kalacağı duyurulmuştu.