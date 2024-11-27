Lübnan ile ateşkes imzalayan İsrail, Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Gazzeli Müslümanlara soykırım uygulayan katil ordusu, çocuk, kadın dinlemeden masum sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor.

8 Ekim'de İsrail ordusu, Lübnan'a da saldırmaya başlamıştı. İki ülke arasında yaşanan savaşta dün ateşkes anlaşması yapıldı.

LÜBNAN'DA 3 BİN 823 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesle sonlanan İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, yaklaşık 1,9 milyon kişi de zorla yerinden edildi.

GAZZE'YE SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Lübnan ile ateşkes anlaşmasına varan İsrail, odağını yeniden Gazze'ye çevirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde yer alan Ebu Dayya Ailesi'ne ait bir eve saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

24 SAATTE 14 ÖLÜ 108 YARALI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 417 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

44 BİN 249 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 249’a, yaralı sayısının ise 104 bin 746’ya yükseldiği bildirildi.