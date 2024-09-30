Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın noktalardan geri çekildi Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Gazze'de Hamas'ı bahane ederek onbinlerce sivili katleden ve 1 milyondan fazla insanı göçe zorlayan İsrail, şimdi de Lübnan'da benzer bir senaryoyu sahneye koydu.

Hizbullah'ın saldırılarını gerekçe gösteren İsrail ordusu, önce hava saldırılarıyla hem Hizbullah'a ait birçok hedefi vururken, hem de sivillere yönelik katliamlarını devam ettirdi.

Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'a karadan girmek için yığınak yaparken, Lübnan tarafında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LÜBNAN ORDUSU SINIRDAN GERİ ÇEKİLDİ

Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.

Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

5 KİLOMETRELİK GERİ ÇEKİLME

Adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geriye çekildiğini iddia etti. Lübnan ordusundan bir sözcü haberleri doğrulamadı ya da yalanlamadı.

Adı açıklanmayan Lübnanlı bir askeri yetkili ise, Lübnan ordusunun güney sınırında konuşlu birliklerini yeniden konumlandırdığını söyleyerek, Lübnan ordusunun güney sınırında “yeniden konumlandığını ve güçlerini yeniden topladığını” ifade etti.