Lübnan topraklarına giren İsrail ordusu bir evi havaya uçurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze ateşkesinin yanı sıra Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi de sürdürüyor.

PATLAYICILARLA EV YIKILDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bir grup İsrail askeri, gece saatlerinde Lübnan topraklarına girerek, en yakın sınır noktasından yaklaşık 1600 metre içeride bulunan Hula beldesinde bir evi patlayıcılarla yıktı.

İŞ MAKİNESİ BOMBALANDI

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) da Nebatiye vilayetine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde bir iş makinesine bomba attı.