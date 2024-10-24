Lübnan'da acı bilanço: İsrail'in saldırılarında ölen sayısı 2 bin 574'e yükseldi

İsrail ordusu, Lübnan ve Gazze'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor...
Saldırılara ilişkin açıklama, Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.
Yazılı açıklamada Bakanlık, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 574'E YÜKSELDİ
İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği bildirildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.
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