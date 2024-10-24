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Lübnan'da acı bilanço: İsrail'in saldırılarında ölen sayısı 2 bin 574'e yükseldi

Lübnan'da acı bilanço: İsrail'in saldırılarında ölen sayısı 2 bin 574'e yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, son raporlara göre, saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 574'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 1'e çıktığını duyurdu.