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AA

Katil İsrail ordusu, Orta Doğu'da can yakmaya devam ediyor...

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların fitilini ateşleyen gelişme, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne saldırı başlatması oldu.

KONTROLLÜ ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Bu saldırıların başlamasından bir gün sonra 8 Ekim 2023’te İsrail ile Hizbullah arasında “kontrollü” olarak adlandırılan çatışmalar başladı.

Çatışmalar 30 Temmuz 2024’te İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın üst düzey bir komutanına düzenlediği suikastla şiddetlendi.

HİZBULLAH'IN 2 NUMARALI İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Beyrut’ta 30 Temmuz’da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın sağ kolu ve Hizbullah’ın 2. numaralı ismi olduğu söylenen Fuad Şükür’ü hedef aldı.

Şükür’ün öldüğü bu saldırının ardından İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların dozu arttı.

Lübnan’da eylül ayında çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasıyla başlayan ve bir dizi suikastla devam eden saldırılar sonrası çatışmalar kontrolden çıktı.

ÇAĞRI CİHAZLARI PATLATILDI

İlk olarak 17 Eylül’de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatıldı.

Bu saldırılardan bir gün sonra 18 Eylül’de de yine Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler patlatıldı.

Hizbullah çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının arkasında İsrail’in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetimi saldırıları üstlenmedi.

SUİKASTLAR ZİNCİRİ BAŞLADI

37 kişinin ölümüne 3 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlattı.

Bu çerçevede 20 Eylül'de Beyrut'un güneyinde bir apartmana hava saldırısı düzenlendi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Akil suikastından sonra İsrail'in 24 Eylül'de yine Beyrut'taki düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Muhammed Kubeysi öldü.

Saldırıyı üstlenen İsrail, Kubeysi'nin Hizbullah'ın füze sistemlerinin başındaki komutanı olduğunu iddia etti.

Kubeysi'nin ardından İsrail ordusu, 26 Eylül'de Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'u hedef aldığını duyurdu.

Hava saldırı sonucu ölen Surur'un Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı olduğu ileri sürüldü.

NASRALLAH'A YÖNELİK SUİKAST

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde Hizbullah'ın komuta merkezi olduğunu iddia ettiği bölgeyi hedef aldı.

İsrail basınına göre, çok sayıda savaş uçağının katıldığı hava saldırılarında her biri yaklaşık bir ton olan 80’den fazla füze kullanıldı.

Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki öldü.

Bu suikastların yanı sıra İsrail, başta Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi olmak üzere ülkenin güneyinde ve doğusunda yoğunlaşan hava saldırıları düzenledi.

HAVA SALDIRILARINI KARADAN İŞGAL TAKİP ETTİ

İsrail, düzenlediği suikastlar ve geniş çaplı hava saldırılarıyla Lübnan’ı işgal edeceğinin sinyallerini verdi.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrailli üst düzey askeri yetkililer de bu sinyalleri doğrulayan açıklamalar yaptı.

İsrail kabinesinin 30 Eylül’deki toplantısının ardından işgale giden süreç başladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

SUİKASTLARA DEVAM ETTİ

İsrail ordusu, hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik suikastlarını sürdürdü.

Tarihler 3 Ekim akşamını gösterdiğinde bu kez hedefte Nasrallah'ın olası halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin vardı.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını açıkladı. Hizbullah, Safiyuddin'in İsrail'in hava saldırısında öldüğünü 23 Ekim'de doğruladı.

Son olarak İsrail, 17 Kasım'da Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif'e yönelik suikast düzenledi. Başkent Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Afif öldü.

İSRAİL SALDIRILARINDA 3 BİN 823 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi de yaralandı.

Saldırılar nedeniyle 5,3 milyon nüfusa sahip Lübnan'da yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden olanların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etmek zorunda kaldı.

İSRAİL SALDIRILARINDAN GERİYE AĞIR YIKIM KALDI

İsrail ordusunun Gazze'de olduğu gibi Lübnan'daki saldırıları da ağır yıkıma neden oldu.

Kara saldırılarını Litani Nehri'nin güneyini hedef alan İsrail ordusu, hava saldırılarında başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kenti hedef aldı.

Ülkenin doğusu ve güneyinin yanı sıra Beyrut'ta yoğunlaşan hava saldırıları nedeniyle kentlerde ağır yıkım oluştu.

Kara saldırılarının hedefindeki köy ve beldelerdeki yıkım ise daha ağır oldu.

Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı.