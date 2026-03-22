Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 29'a yükseldi

İsrail, bölgede terör estiriyor.

28 Şubat'ta ABD ile beraber İran'a yönelik bir saldırı dalgası başlatan İsrail, 2 Mart'ta saldırılarını Lübnan'a taşıdı.

Ülkede sivillerin olduğu birçok nokta bombalanırken bilanço giderek ağırlaşıyor.

CAN KAYBI BİN 29 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 29'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 740 kişinin yaralandığını bildirmişti.

SALDIRIYI GENİŞLETME KARARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

1 MİLYON KİŞİ YERİDEN OLDU

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.