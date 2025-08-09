Lübnan'da, İsrail saldırılarından kalan mühimmat patladı

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde meydana gelen olayda, Lübnan ordusu mühimmatları etkisiz hale getirmek istedi.

Lübnan ordusundan ekibin faaliyetleri sırasında patlama yaşandı.

Yaşanan patlamaya ilişkin bilgiler Lübnan resmi ajansı NNA'da yer aldı.

ÖLEN YA DA YARALANANLAR VAR

Patlamada ilk belirlemelere göre, Lübnan ordusundan ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, sayıya ilişkin detay verilmedi.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı diledi.

Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulundu.