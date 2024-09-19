Lübnan'da telsiz patlamaları sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirildi.

AA

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde telsiz patlamalarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu 14 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldiğini aktarmıştı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)