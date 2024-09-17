Lübnan'daki saldırıda pillere patlayıcıyı Mossad yerleştirdi iddiası

İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına sızdı ve eş zamanlı olarak hepsini patlattı.
Dünya kamuoyunda geniş yer edinen siber saldırı, Arap dünyası tarafından da yakından takip ediliyor.
"MOSSAD PİLLERE BOMBA YERLEŞTİRDİ"
Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD’ın “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi.
Haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.
AL JAZEERA: PATLAYICI 20 GRAMIN ALTINDA VE 5 AY ÖNCE İTHAL EDİLDİ
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.
NE OLMUŞTU
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
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