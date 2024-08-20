Lübnan'dan İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi

AA & Ensonhaber
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 40 füze fırlatıldığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinde çok sayıda insansız hava aracının Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine gönderildiği aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepelerine düştüğü ifade edildi.
ASKERİ KARARGAHLAR HEDEF ALINDI
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
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