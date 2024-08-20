Haberler



Dünya



Lübnan'dan İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi

Lübnan'dan İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.