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İHA

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor...

Son gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail'in Lübnan 'ın merkezi Beyrut'a saldırı düzenlediğini bildirdi.

HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail’in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in öldüğünü duyurdu.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını aktardı.