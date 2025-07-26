Lübnanlı şarkıcı Fairuz’un acı günü: Oğlu hayatını kaybetti

Dünyada “Doğu’nun Sesi” ve “Arap dünyasının divası” olarak tanınan Lübnanlı sanatçı Fairuz'un acı günü....

“Kifak Inta”, “Kan Endi Ghazal”, “Li Beirut” gibi şarkılarla Arap müziğine damga vuran Fairuz, oğlunu kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Fairuz’un oğlu ve aynı zamanda başlıca bestecisi olan Ziyad Rahbani, 69 yaşında hayata veda etti.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, şarkıcı Feyruz ile Assi Rahbani’nin oğlu olan Rahbani'nin, "dolu dolu geçen sanat kariyeri boyunca müzik ve tiyatroda derin bir iz bıraktığı" belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sanat hayatına 1970'li yıllarda atılan Rahbani, müzik dünyasına kazandırdığı bestelerinin yanında politik hiciv tiyatrosu alanındaki yenilikçi eserleriyle de tanınıyordu.

Yolsuzlukları eleştirdiği hicivlerini yayınladığı radyo programlarıyla da öne çıkan Rahbani, Lübnan'ın önemli gazetelerinde kaleme aldığı eleştirel yazılarıyla hatırı sayılır bir üne kavuşmuştu.

DEVLETİN ÜST KADEMESİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Rahbani'nin kültürel hafızada derin izler bırakan istisnai bir sanat hayatına sahip olduğunu ifade etti.

Rahbani'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Avn, sanatçı için "bir vicdan, adaletsizliğe karşı isyankar bir ses" nitelemesini yaptı.

"ZİYADSIZ BİR LÜBNAN'DA BESTELER HÜZÜNLÜ"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de Rahbani'nin vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajında, “Ziyadsız bir Lübnan’da besteler hüzünlü, sözler kırık dökük." yorumunu yaptı.

Başbakan Nevvaf Selam ise, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkına ve Rahbani ailesine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek, "Sahne, müzik ve söz aracılığıyla birçok kişinin dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi ve on yıllar boyunca Lübnanlıların umutlarına ve acılarına dokundu." ifadelerini kullandı.