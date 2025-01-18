Lüks evler yanmıştı: Los Angeles'ta kiralar iki kat arttı

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ABD yangınlarla mücadele ediyor...

Kaliforniya eyaletinde Los Angeles’ı saran yangınlardan birçok ev etkilenmişti.

Yangın mağdurları şimdi de kiralardaki artıştan mağdur oluyor.

500’DEN FAZLA EV TESPİT EDİLDİ

Yangın nedeniyle evsiz kalan binlerce kişi artan kira fiyatlarıyla mücadele ediyor.

Los Angeles Kiracılar Birliği kiraların ani şekilde artırıldığı 500’den fazla mülk tespit etti.

Bazı yerlerde kira ücretleri iki katına çıktı.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI YAŞANDI

Beverly Hills’te aylık 14 bin dolara (496 bin TL) kiralanan bir ev, bir gecede 4 bin dolar (141 bin 741 TL) artarak 18 bin dolara (637 bin 840 TL) yükseldi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, geçen hafta kira artışlarının yüzde 10’u aşmasını yasakladı.

Ancak Kiracılar Birliği'nden Tony Carfello bu yasağa rağmen bazı ev sahiplerinin yine de fırsatçılık yapacağını söyledi.

FIRSATÇILIĞA TEPKİ

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, kira fiyatlarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili yüzlerce şikâyet aldıklarını ve birçok soruşturma başlattıklarını açıkladı.

"İnsanlar desteğe ihtiyaç duyarken böyle fırsatçılık kabul edilemez" diyen Bonta, kanıtların kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Emlakçı Lori Goldsmith de bu durumu eleştirerek, bazı mülk sahiplerinin felaketlerden kâr sağlamaya çalıştığını söyleyerek, "Bu çok yanlış. İnsanlar tüm anılarını kaybetti. Çocuklar, her gece sarılarak uyudukları battaniyelerini bile kaybetti" dedi.

LOS ANGELES'TE SON DURUM

ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.