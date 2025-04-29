Macaristan’da 2 çocuklu annelere gelir vergisi muafiyeti

AA

Macaristan Parlamentosu, doğum oranlarındaki düşüş trendini tersine çevirebilmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti.

Söz konusu tasarı, iki ya da üç çocuğu olan kadınların gelir vergisi ödemelerinden muaf tutulmasını öngörüyor.

GELİR MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Başbakan Viktor Orban hükümeti, doğum oranlarını artırmak için 2010 yılından bu yana dört ya da daha fazla çocuğu olan kadınlara yönelik, aralarında vergi muafiyetlerinin de olduğu bir dizi teşviki hayata geçirmiş durumda.

Parlamentodan bugün geçen yasa tasarısıyla birlikte bu adımlar, iki ya da üç çocuğu olan kadınlara yönelik olarak da genişletilmiş oldu.

TASARIDA NE VAR?

Kabul edilen yasa tasarısı, 40 yaşının altında olan ve iki çocuğu bulunan kadınların, gelecek yıldan itibaren ömür boyu gelir vergisinden muaf tutulmasını öngörüyor.

Söz konusu uygulamanın, 2029 yılına kadar en az iki çocuğu olan tüm anneleri kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Üç çocuk annesi olan kadınlar ise bugün Parlamento’dan geçen yasa tasarısı ile birlikte ekim ayından itibaren gelir vergisinden muaf olacak.

"MACARİSTAN AİLELER İÇİN VERGİ CENNETİ OLACAK"

Macaristan Başbakanı Orban, kabul edilen tasarıyı "Avrupa’nın en büyük vergi kesinti programı” sözleriyle tarif ederek bunun “mali olarak başarması kolay bir şey olmasa da" Macaristan’ı “aileler için bir vergi cennetine çevireceğini” söyledi.

Ekonomistler ise bu önlemlerin bütçeye önemli bir zorluk getireceği uyarısında bulunuyor.

Hükümet de bu adımların 2029 yılına kadar 2,38 milyar euroluk bir maliyet yaratacağını kabul ediyor. Muhalifler ise Orban’ı gelecek yıl yapılacak seçim öncesinde "savurganlıkla" suçluyor.

DOĞUM ORANI GÜNDEN GÜNE DÜŞÜYOR

Macaristan’ın doğum oranı, resmi istatistiklere göre, mart ayı itibarıyla "kadın başına 1,31 canlı doğum" seviyesine düşmüş durumda.

Bu sayı, 2021 yılında 2,1’di. Aynı dönemde AB’nin ortalaması ise 1,53’tü. Macaristan hükümetinin hedefi, bu sayıyı 2035’e kadar yeniden 2,1 seviyesine çekebilmek.

Macaristan’da doğum oranının en düşük olduğu yıl ise 1,23 ile 2011 olmuştu.