Macron, futbol efsaneleriyle yardım maçına çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocuk sağlığı yardımı için düzenlenen etkinlikte futbol efsaneleriyle bir araya geldi ve sahaya çıktı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Yaz Olimpiyatları'na hazırlanırken spor tutkusunu bir kez daha sergiledi.

Futbol tutkunu Macron, Yvelines'teki bir kulüpte futbol efsaneleri ve ünlü oyuncularla bir yardım maçında forma giydi.

First Lady Brigitte Macron'un liderliğindeki etkinlik, çocuk sağlığı yardım kuruluşuna destek amaçlı düzenlendi ve eski Dünya Kupası kazananları Laurent Blanc ve Didier Deschamps da katıldı.

Efsane sporcularla sahaya çıktı

Fransa cumhurbaşkanı Macron, orta saha oyuncusu olarak çıktığı sahada Didier Drogba ve Eden Hazard gibi futbol ikonlarıyla birlikte oynadı.

Maça ayrıca MMA dövüşcüsü Cyril Gane ve eski Alman kaleci Jens Lehmann gibi diğer önemli isimler de katıldı.

El Hadji Diouf'tan çalım üstüne çalım yedi

Karşılaşmada Senegal'in efsane oyuncularından El-Hadji Diouf ile rakip olan Macron, Afrikalı yıldızdan topu almaktan bir hayli zorlanınca çareyi faul yapta buldu.

Sportif görüntüsünü korudu

Futbol sahasına pek de yeni olmayan Macron, daha önce de bir yardım maçına katılmıştı.

Bu yardım maçı, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri ​​arasında Paris'te gerçekleşecek olan uluslararası Olimpiyat Oyunları öncesinde, Macron'un hem hayırsever amaçları hem de "milli ruhu" teşvik etme aracı olarak sporla devam eden ilişkisinin altını çiziyor.

Fransızların en genç cumhurbaşkanı

Modern Fransa'nın şimdiye kadarki en genç cumhurbaşkanı olarak bilinen 46 yaşındaki Macron, 2017 yılında seçildiğinden bu yana, atletik becerilerini ve fiziğini sergilemek için gördüğü birçok fırsatı değerlendirdi.

Putin'e gönderme için boks yaptı

Macron'nun bu yılın başlarında, boks yaptığı fotoğraflar sosyal medyada viral olmuş ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e misilleme olarak algınlanmıştı.