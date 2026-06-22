İstanbul'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı, alev alev yandı. Yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.
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İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi’ndeki Plevne Caddesi’nde bulunan binanın çatısında saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
YANGIN YAN BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu yandaki binaya sıçramadan söndürüldü.
ÇATI TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olayda yaralanan olmazken, çatı tamamen yandı.
Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının neden çıktığını bilemediklerini ancak, çatıda elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi