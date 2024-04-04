Macron: Moskova saldırısında Fransa'nın rolü olduğu iddiaları çok saçma Cumhurbaşkanı Macron, "Saldırının arkasında Fransa'nın ve Ukraynalıların olduğunu söylemek hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi.

ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamasına tepki gösterdi.

Macron, ülkesinin, geçen ayki ölümcül konser salonu saldırısında rol oynayabileceğiyle ilgili suçlamaları "gülünç" olarak nitelendirdi.

Şoygu, "Kiev rejiminin Batılı yöneticilerinin onayı olmadan hiçbir şey yapmadığını" söylerken, "Fransız özel servislerinin bu olaya karışmadığını umduklarını" dile getirdi.

Macron: Çok saçma

Macron, bu tür yorumların "tehditkar" olduğunu kaydederken, "Başka bir deyişle, bu çok saçma." ifadesini kullandı.

"Hiçbir anlam ifade etmiyor"

France 24'ün aktardığına göre Fransız lider, açıklamasında şunları dile getirdi:

Moskova saldırısının arkasında Fransa'nın ve Ukraynalıların olduğunu söylemek hiçbir anlam ifade etmiyor ve gerçekliğe de uymuyor.

Fransa saldırıyı kınadı

Paris yönetimi, 145 kişinin ölümüne neden olan Crocus konser salonuna terör saldırısını kınamıştı.

Fransa makamları, bu saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendiren hiçbir bilgiye sahip olmadığını söylüyor.