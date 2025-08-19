Macron: Putin, kapımızdaki bir canavar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından Fransız LCI kanalına konuştu.

Macron, Avrupa’nın önceliğinin Ukrayna’ya “güvenlik garantileri” sağlamak olduğunu belirterek bu garantilerin iki temel unsurdan oluştuğunu ifade etti:

“İlk ve en önemli güvenlik garantisi; yüzbinlerce askerden oluşan, modern savunma sistemleriyle desteklenen güçlü bir Ukrayna ordusudur.”

"BU SAVAŞIN TEK SALDIRGANI RUSYA"

Macron, “Bu savaşın tek saldırganı Rusya’dır” diyerek açık bir tavır aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış isteğinin olumlu olduğunu söyleyen Macron, “Ancak Ukrayna’nın teslimiyeti anlamına gelecek bir barış dramatik olur” uyarısında bulundu.

Barışın aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Macron, aksi halde Minsk Anlaşmaları’nda olduğu gibi yeniden çıkmaza girileceğini hatırlattı.

İKİNCİ GÜVENLİK GARANTİSİ: ORTAK OPERASYONLAR

Macron, güvenlik garantilerinin ikinci ayağının uluslararası operasyonlar olduğunu belirtti:

Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye ve diğer ülkelerin hava, kara ve deniz alanlarında caydırıcılık amaçlı operasyonlar yürütmesi öngörülüyor. Bu operasyonlar cephe hattında değil, stratejik işaret verme amacıyla yapılacaktır.

Ayrıca toprak tavizleriyle ilgili kararın yalnızca Ukrayna’ya ait olduğunun altını çizdi.

"PUTİN-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ CENEVRE'DE YAPILMALI"

Macron, Trump’ın barış girişimlerini değerli bulduğunu ancak bunun Ukrayna’nın haklarını feda ederek sağlanamayacağını söyledi.

Putin-Zelenskiy görüşmesinin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirten Macron, “Ben Cenevre’yi öneriyorum” dedi.

Önümüzdeki 15 günün kritik olduğuna dikkat çekerek, “Bu süreçte Putin’in gerçekten barış isteyip istemediği anlaşılacak” ifadesini kullandı.

"PUTİN, KAPIMIZDAKİ BİR CANAVAR"

Macron, Rusya’nın Avrupa için kalıcı bir tehdit oluşturduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Rusya uzun süreli bir tehdittir. Vladimir Putin bir avcıdır ve kapılarımızdaki bir canavardır.”

Rusya’nın 1,3 milyon askerlik ordusuna ve bütçesinin yüzde 40’ını savunmaya ayırmasına dikkat çeken Macron, bu yapının Avrupa güvenliği için ciddi bir risk olduğunu söyledi.

Rus halkına ve kültürüne saygı duyduğunu belirten Macron, buna rağmen Rusya’nın bugün Avrupa için “önemli bir tehdit” olduğunu vurguladı.

"PUTİN, SINIRLARI YENİDEN ÇİZMEYE ÇALIŞIYOR"

Macron, Putin’in istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Putin nadiren sözlerini yerine getirdi. Sürekli olarak gücünü artırmaya ve sınırları yeniden çizmeye çalıştı. Hayatta kalabilmesi için ‘yemeye devam etmesi gerekiyor’.”

Rusya’nın kısa sürede barışa ve demokrasiye dönmeyeceğini söyleyen Macron, “Bu, Fransa’nın yarın saldırıya uğrayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Avrupa için ciddi bir tehdit söz konusu” diyerek sözlerini tamamladı.