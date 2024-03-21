Macron'un boks yaparken çekilen fotoğrafları paylaşıldı: Putin'e meydan okuyor Fransız lider Macron'un hırslı anlarına ilişkin kareler, Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mesaj olarak yorumlandı. "Rakibiyle dövüşmek istiyor. Sert vuruyor" şeklinde ifadeler kullanıldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya Batılı askerler konuşlandırma seçeneğini dışlamaması, Rusya ile ipleri gerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer savaş uyarısı yaparken, Macron'un önerisi NATO ve Avrupa'da endişeyle karşılandı.

Şimdi de Macron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere tarafından tartışmaları daha da alevlendirecek paylaşımlara imza atıldı.

Yumruklayan Macron tartışma konusu oldu

Moissonniere, sosyal medya hesabından boks yapan Macron'un iki farklı fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraflarda Macron, odaklanmış bir şekilde kum torbasına yumruklar atarken görülüyor.

Rus lider Putin'e mesaj verme girişimi

Söz konusu kareler, Fransız liderin, Rus mevkidaşına karşı mücadeleye hazır olduğu mesajı vermeye çabası şeklinde nitelendirildi.

Rocky Balboa ile kıyasladılar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafları siyah beyaz renklere büründürüldü. Macron'un antrenman yaparken dişlerini sıktığı ve pazılarının şiştiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Macron'u Rocky Balboa ile karşılaştırmaya başladı. Ukrayna'ya desteği artırma çağrılarının gölgesinde yayınlanan fotoğrafların manidar olduğuna dikkat çekildi.

Putin'le 'dövüşmeye' hazırlanıyor

Bazılar da Macron'un, sportif hünerlerini sergilemesiyle bilinen Vladimir Putin'e özendiğini söyledi.

Yorumlarda, "Macron, Putin'le karşılaşmaya hazırlanıyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Diğer yorumlarda, "Sanki rakibiyle dövüşmek istiyormuş gibi... O kadar sert vuruyor ki, siyah tişörtünün altından pazuları fışkırıyor." denildi.

"Siyasal iletişim yoksulluğu"

Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Sandrone Rousseau ise fotoğrafları eleştirdi. Rousseau, "İlerlemecilik açısından ne büyük bir yenilgi. Siyasal iletişim yoksulluğu." dedi.