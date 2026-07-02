Tayland'da küçük çocuğun kullandığı kamyonet keşiş grubuna daldı: 8 kişi öldü
Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun, yürüyerek hacca giden Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
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Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, 11 yaşındaki çocuğun, hac yolunda olan 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını belirtti.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)