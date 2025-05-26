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Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam'da yapacağı resmi görüşmeler öncesi uçaktan inerken eşi Brigitte Macron ile tartıştı.

Tartışma sırasında Macron'un tokat yediği anlar, saniye saniye kameralara yakalandı.

Elysee Sarayı olayı tokadı reddedip olayın bir şakalaşma olduğunu iddia etse de, gerçek olduğu kabul edilen görüntüler büyük ilgi çekti.

FRANSIZLAR DALGA KONUSU YAPTI

Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Fransızlar, bu durumu mizah malzemesi yaparak Macron ile alay etmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcıları yapay zeka ile çiftin kavga ettiği videolar üretmeye başladı.

GÖZÜ MOR MACRON

Bir X kullanıcısı, Elysee Sarayı'nın resmi afişlerinden birine ait taslağı, hükümet duyurusu şeklinde düzenleyerek "Erkeklere yönelik şiddete karşı herkes seferber oldu" yazısıyla, Macron’un gözü mor tasvir edildiği bir yapay zeka fotoğrafı paylaştı.

AJAN BRIGITTE

Bir başka kullanıcı ise, Brigitte Macron'u silah tutan bir ajan şeklinde tasvir ederek, Hanoi’de Silahlı Saldırı başlığıyla bir film kapağı tasarımı paylaştı.

Kapak'taki 'Hanoi'de silahlı saldırı' yazısı, olayın gerçekleştiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi simgeliyor.

Aşağıda ise, abartılı aksiyon serileri ile ünlü yönetmen Gérard de Villiers’in adına yer verilerek gönderme yapılmış.

EMEKLİLİK KAVGASI

Bir diğer paylaşımda ise, bu defa Macron'un eşini tokatladığı bir çizim yer alıyor.

Karikatürde Brigitte Macron, '60 yaşında emeklilik' yazan bir pankart taşıyor.

Ardından Macron'un konuşma balonunda ise Elysee'nin açıklamasına gönderme yapılarak 'Sadece bir anlık samimiyet' yazıyor.

Burada Macron'un emeklilik yaşını yükseltme isteği ile dalga geçildiği görülüyor.

Fransızlar, bu karikatürle liderin politikalarını ve kişisel hayatındaki çelişkileri mizahla vuruyor.

"ÇOCUKLARI ÇOOOOK SEVİYORUM"

Bir diğer kullanıcı ise yaptığı paylaşımda Macron çifti arasındaki ilişkiyi ve yaş farkını hedef aldı.

Görsel, Brigitte Macron’un geçmişte öğretmenlik yapmış olmasına ve Emmanuel Macron ile ilişkisinin başlangıcında Macron’un onun öğrencisi olmasına gönderme yapıyor.

Görselde, gençlerle çalışan bir animatör olarak çizilen Brigitte'nin, 'Çocukları çooook seviyorum' dediği bir an yer alıyor.

Kullanıcı, 24 yaş farkına rağmen öğrencisi Emmanuel Macron ile evlenen Brigitte'nin pedofili olduğuna işaret ediyor.