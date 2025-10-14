Madagaskar Cumhurbaşkanı, Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk etti

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

Olayların ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkedeki krizi yatıştırmak amacıyla hükümeti feshetmiş, yerine geçici bir kabine oluşturmak üzere yeni başbakan atamıştı.

Bu süreçte eski Başbakan Christian Ntsay ve Rajoelina'ya yakın bazı hükümet üyelerinin ülkeyi terk ederek Mauritius'a gittiği ileri sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ÜLKEDEN KAÇTI

İddialara göre başkent Antananarivo'dan 12 Ekim gecesi helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası'na götürülen Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nin haberinde operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığı, Rajoelina'nın önce La Reunion'a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiği belirtildi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa'nın Madagaskar'a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

Fransız makamları konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken Rajoelina'nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

MAURİTİUS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Mauritius, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın yakın müttefiklerinin ülkeye gelmesinin ardından Antananarivo yönetiminin iç işlerine karıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Mauritius hükümetinden yapılan açıklamada eski Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay ile Rajoelina'ya yakın bazı kişileri taşıyan uçağın ülkeye inişine dair izin sürecinden 'memnun olunmadığı' bildirildi.

Söz konusu kişilerin varışının ülkenin iç politikasına müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.