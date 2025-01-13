Madagaskar’da Dikeledi Kasırgası etkili oldu

Dikeledi Kasırgası, Hint Okyanusu’nda bulunan ada devleti Madagaskar’ın kuzeyindeki Sava bölgesini etkisi altına aldı.
Kasırga nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Konuya ilişkin bilgiler Ulusal basındaki haberlerde yer aldı.
3 ÖLÜ
Haberlere göre, Sava bölgesinde günlerdir etkili olan kasırgada, 179 ev sular altında kalırken 38 ev de kısmen zarar gördü.
Dikeledi Kasırgası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Kasırga, Vohemar şehrine saatte 180 kilometre hızla girdi ve kısa sürede bölgede ciddi hasara yol açtı.
HALKA TEDBİR ÇAĞRISI
Meteoroloji yetkilileri, yoğun yağışların ve şiddetli rüzgarların devam edeceğini belirterek, halka tedbirli olma çağrısında bulundu.
Fransa’nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da da Dikeledi Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi.
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