Haberler



Dünya



Madagaskar’da Dikeledi Kasırgası etkili oldu

Madagaskar’da Dikeledi Kasırgası etkili oldu Madagaskar’ın kuzeyindeki Sava bölgesinde etkili olan kasırga sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 179 ev de sular altında kaldı.