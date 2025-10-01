Maduro: Venezuela hiçbir devletin arka bahçesi olmayacak

Başkent Caracas’taki Venezuela Bolivarcı Askeri Üniversitesi’nde konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin bağımsızlığını vurguladı ve ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğine dolaylı yoldan tepki gösterdi.

OLAĞANÜSTÜ HAL HAZIRLIĞI

Maduro, dış tehditlere karşı “Olağanüstü Hal” ilan edebilecek bir kararnamenin hazır olduğunu açıkladı: "Biz asla hiçbir üstünlük iddiasındaki bir imparatorluğun arka bahçesi, sömürgesi ya da kölesi olmayacağız."

ULUSLARARASI DESTEK MESAJI

Maduro, bazı liderlerden destek telefonları aldığını belirterek, olası bir saldırı durumunda diğer ülkelerden de yardım görebileceklerini söyledi.

Venezuela’nın yıllardır ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldığını vurgulayan Maduro, ülkenin 13 motor üzerine kurulu yeni ekonomik sistemle ulusal ihtiyaçları karşılamada önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti: "Venezuela, her gün istikrara ve barışa götürecek yollar buluyor."

UYUŞTURUCUDAN ARINMIŞ ÜLKE

Maduro, ülkesinin uluslararası uyuşturucu raporlarına göre uyuşturucudan arındırılmış bir ülke olduğunu vurguladı.

Bolivarcı Ordu Askeri Akademisi Tiyatrosu’nda düzenlenen törende Maduro, ulusun savunulmasında gösterdiği kararlı duruş nedeniyle fahri doktora ünvanı aldı.

KARAYİPLER'DEKİ ABD HAREKETLİLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını talimatını vermiş ve ağustos ayında Venezuela kıyılarına üç savaş gemisi göndermişti.

Maduro ise 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordularının Venezuela’da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu belirtti.