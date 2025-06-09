Mağrip Direniş Konvoyu Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktı

AA

Gazze'deki insanlık zulümü devam ediyor.

İsrail saldırına bir türlü son vermezken, açlık krizi giderek artıyor.

Filistin halkının maruz kaldığı ablukaya karşı bir hamlede Tunus'tan geldi.

KONVOY YOLA ÇIKTI

'Mağrip Direniş Konvoyu' Gazze'ye yarım ulaştırma hedefinde.

Başkent Tunus’un merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist sabahın erken saatlerinde kayıt işlemlerini tamamlayarak konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı.

Çok sayıda kişi de Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak konvoyu uğurladı.

"HEDEFİMİZ KARA YOLUYLA GAZZE'YE ULAŞMAK"

Tunus merkezli Bağımsız Filistin’le Dayanışma Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen konvoya ilişkin açıklama yapan Konvoy Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur, şöyle konuştu:

Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz kara yoluyla Gazze ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinlikler ile Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmak.

"KOORDİNELİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

Bölge ülkelerinden binlerce gönüllünün katılımıyla devam edecek kara konvoyunun, Tunus’un başkenti dışında Susa, Safakes ve Gabes kentlerinden de katılım olacağını aktaran Bennur, "Tunus’u boydan boya geçtikten sonra Libya ve Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşmayı planlıyoruz.

Gazze’ye Yürüyüş, Küresel Gazze Yürüyüşü ve çok sayıda gemiden oluşan Özgürlük Filosu gibi girişimlerle koordineli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

KONVOYDA 12 OTOBÜS VE 100 ARAÇ VAR

Koordinasyon üyelerinden Cevahir Şenna da konvoyun son hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Cezayir’den gelen kardeşlerimiz ile beraber, binin üzerinde katılımcı 12 otobüs ve 100 araca dağıtıldı.

Yol boyunca tamamlanacak katılımcıların ardından hep birlikte Gazze’ye doğru yola çıkacağız." diye konuştu.

32 ÜLKEDEN BİNLERCE AKTİVİST

Öte yandan sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

İNSANİ DRAM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılar, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 181 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı.

Bölgede 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda.