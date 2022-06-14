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Mahmud Abbas ile Nikos Anastasiadis görüştü

Mahmud Abbas ile Nikos Anastasiadis görüştü

İki isim, Filistin meselesini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Anastasiadis, ziyaretle ilgili olarak, "Her düzeyde iş birliğimizi daha da derinleştirme iradesini teyit ediyor" dedi.