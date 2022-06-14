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    Mahmud Abbas ile Nikos Anastasiadis görüştü

    İki isim, Filistin meselesini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Anastasiadis, ziyaretle ilgili olarak, "Her düzeyde iş birliğimizi daha da derinleştirme iradesini teyit ediyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 14:25
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    Mahmud Abbas ile Nikos Anastasiadis görüştü

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti.

    Abbas, Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides tarafından karşılandı.

    Rum kesiminde Abbas-Anastasiadis görüşmesi

    Ardından Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Abbas ile görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Filistin meselesi, bölgedeki politik gelişmeler ve ikili ilişkilerin masada olduğu belirtildi.

    Filistin heyetindeki isimler

    Ziyareti sırasında Abbas'a Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İstihbarat Genel Müdürü Tümgeneral Majed Faraj, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Ebu el-Rub ve Rum kesimi Büyükelçisi Abdullah el-Attari eşlik etti.

    Anastasiadis: İş birliğimizi derinleştirme iradesini teyit ediyor

    Anastasiadis, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı dostuma hoş geldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum.

    Mahmud Abbas'ın ziyareti, hem halklarımız arasındaki tarihi bağları hem de her düzeyde iş birliğimizi daha da derinleştirme iradesini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

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