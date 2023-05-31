Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesini paylaştı Erdoğan ile telefon görüşmesine dair anları paylaşan Başbakan İbrahim, "Güzel bir haber oldu bu zaferiniz" dedi. İbrahim, Malezya'ya davet ettiği Cumhurbaşkanı'na "Büyük bir kahramansınız" ifadesiyle seslendi.

AA

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İbrahim, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundaki başarısından dolayı Erdoğan'ı kutladı.

Başbakan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile söz konusu telefon konuşmasına ait görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

"Allah'ın izniyle çok daha büyük başarılara imza atacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik eden İbrahim, şöyle konuştu:

Elhamdülillah hepimiz için çok büyük ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz. Bunu hak ettiniz. Allah'ın izniyle çok daha büyük başarılara imza atacaksınız.

"Büyük bir kahramansınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve aile üyelerine de selamlarını ileten İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde çok gayret ve sabır gösterdiğini söyledi ve ekledi:

(Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki) zafer konuşmanızı izledim. Maşallah. Büyük bir kahramansınız.

"Türkiye ile ilişkilere öncelik vereceğiz"

Türkiye ile bir an önce ticaret, yatırım, askeri, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini, barışı teşvik etmeyi ve ikili ilişkilerde hızlı adımlar atmayı arzuladıklarını vurgulayan İbrahim, ülkesinin Türkiye ile ilişkilere öncelik vereceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde çoğunluğun desteğini aldığını ve yapabilecekleri çok şey olduğunu dile getiren İbrahim, yalnızca ikili ilişkiler değil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almaları gerektiğine işaret etti.

Malezya'ya davet etti

İbrahim, Erdoğan'ı ülkesine davet ederek, kendisiyle görüşmeyi ve konuşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Erdoğan'dan İbrahim'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İbrahim'e teşekkür edip selamlarını ileterek, "Ben de doğrusu Türkiye-Malezya ilişkilerinde çok daha farklı bir süreci başlatalım istiyorum." ifadesini kullandı.