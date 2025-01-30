Malezya'da bin 200 Türk Lirası'na 'kiralık kötü adam' hizmeti sunuyor

Haber Merkezi

Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Shazali Sulaiman, Facebook üzerinden yaptığı ilginç reklamla gündem oldu.

Sulaiman, "Kız arkadaşınızın ilgisini tekrar kazanmak mı istiyorsunuz? Bana ulaşın!" şeklinde çağrılar yaparak, erkeklerin ilişkilerindeki krizleri çözmek için 22-34 dolar (yaklaşık 1200 Türk Lirası) karşılığında hizmet sunduğunu belirtti.

'KİRALIK KÖTÜ ADAM'

Sulaiman’ın sunduğu "kiralık kötü adam" olarak adlandırılan bu hizmetin temeli, erkeklerin partnerlerini taciz ederek onlara "kahramanlıklarını kanıtlama" fırsatı tanımaktı.

Shazali Sulaiman, sosyal medya paylaşımlarında bu işin bir tür “performans” olduğunu ve gerçek bir zarar verilmediğini iddia etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sulaiman, önceki müşterileriyle başarılı bir "kahramanlık" hikâyesi yaşadığını da sosyal medyada paylaştı.

Bir erkek müşterisinin tuvalete gitmesinin ardından Sulaiman’ın, kız arkadaşına yaklaşarak taciz ediyormuş gibi davrandığını, bunun ardından müşterisinin kahraman gibi gelip "yardıma" koştuğunu anlattı.

Ancak bu tuhaf iş modelinin, taciz suçlamalarına ve yasal endişelere yol açtığı endişeleri de gündeme geldi.

HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Malezya yasalarına göre, cinsel taciz suçundan hüküm giyenlerin üç ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Sosyal medyada, Sulaiman’ın bu girişiminin yasal olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Sulaiman, “Bu sadece bir oyun, tıpkı WWE gibi. Kimse zarar görmüyor, tek kaybeden benim.” şeklinde yorumladı.

Yine de, hizmetinin ne kadar "masum" olduğu ve yasal sınırların aşılmadığına dair endişeler hala devam ediyor.