Malezya'da doğum yapan kadının öldüğü hastaneye tıbbi ihmalden 1,3 milyon dolar ceza

Malezya'da tepki çeken bir sağlık skandalı yaşandı.
Ülkede bir kadının doğum yaptıktan sonra kanaması başladı.
DOĞUMDAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Talihsiz kadın daha sonra hayatını kaybedince ailesi olayı mahkemeye taşıdı.
Selangor eyaletindeki Yüksek Mahkeme, doğum sonrası yaşadığı kanama yüzünden hayatını kaybeden kadına ilişkin kararı açıkladı.
DOKTORLAR 'BİR ŞEYLER İÇMEYE GİTTİ'
Kararda, hastanın kanaması olmasına rağmen, müdahale etmediği ve hastayı "kayıt dışı" hemşirelere emanet ederek "bir şeyler içmeye" gittiği belirtilen doktorların "tıbbi ihmalden" suçlu bulunduğu ifade edildi.
1,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK
Mahkeme kararında ayrıca doktorların çalıştığı hastanenin, kadının ailesine 1,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildiği kaydedildi.
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