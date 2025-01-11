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Malezya'da doğum yapan kadının öldüğü hastaneye tıbbi ihmalden 1,3 milyon dolar ceza

Malezya'da doğum yapan kadının öldüğü hastaneye tıbbi ihmalden 1,3 milyon dolar ceza Malezya'da bir mahkeme, doğum sonrası kanaması olduğu için hayatını kaybeden kadına müdahale edilmediği gerekçesiyle doktorları "tıbbi ihmalden" suçlu bularak hastanenin, kadının ailesine 1,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.