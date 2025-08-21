Malezya'da kalkıştan kısa süre sonra alev alan askeri jet düştü

Malezya'nın Pahang eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra alev alan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri jet düştü.
Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Kuantan kentinde yerel saatle 21.05 sularında F/A-18D Hornet model askeri jetin Sultan Ahmed Şah Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra alev aldığı belirtildi.
Detaylara yer verilmeyen açıklamada kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
PİLOTLAR KURTULDU
Bernama haber ajansına göre düşen uçaktaki pilotlar fırlatma sistemiyle kurtuldu.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda askeri jetin alev aldığı görüldü.