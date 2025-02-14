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Haber Merkezi

Malezya'nın Penang şehrinde yaşayan Racheal Kaur isimli kadın işe gitmek için başvurduğu yöntemle görenleri şaşırtıyor.

Ev kiralarının çok yüksek olduğu Kuala Lumpur'da çalışan Racheal Kaur, bu maliyeti azaltmak için her gün Penang'tan uçakla işe gidip geldiğini duyurdu.

Kaur her gün işe gitmek için uçak kullandığını ve bunun, iş-yaşam dengesini iyileştirdiğini belirtiyor.

İŞE HER GÜN UÇAKLA GİDİP GELİYOR

Kaur, iş haftasının her günü Penang ile Kuala Lumpur arasında 40 dakikalık bir uçuş gerçekleştiriyor ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.

İşe uçakla gidip geldiği için çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı bulduğunu anlatan Kaur, sabah 04:00 civarında uyanıyor ve uçuşuna yetişmek için saat 05:00'da evden çıkıyor.

"KUALA LUMPUR'DAN DAİRE KİRALAMAKTAN DAHA UCUZA GELİYOR"

The Sun'ın aktardığına göre 05:55'te kalkan uçağa binen Kaur, her sabah saat 7:45'te ofise varıyor.

Air Asia Havayolu'nun finans departmanında yardımcı yönetici olarak çalışan Kaur, uçakla işe gitmenin maliyetinin, Kuala Lumpur'da bir daire kiralamaktan daha ucuz olduğunu söyledi.

GÜNLÜK RUTİNİNİ ANLATTI

Kaur, "İki çocuğum var biri 12 diğeri 11 yaşında. Normalde sabaha karşı 04:00'te uyanıyorum en genç 04:15'te. Duşa giriyorum, giyiniyorum ve saat 05:00'te evden çıkıyorum. Uçağa biniyorum ve uçak genelde 05:55'te havalanıyor" dedi.

Kaur, "Uçakla yolculuk Kuala Lumpur'da daire kiralamaktan daha ucuza geliyor. Ev kiraları 300 dolar seviyesinde. Ama şimdi ben 223 dolara konut kredisini ödüyorum" dedi.