Malibu sahilindeki birçok ev yangınlarda kül oldu

AA

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınları, söndürülemiyor.

6 gündür devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Öyle ki Malibu sahilindeki yerleşim yerlerinin çoğu küle dönmüş durumda...

BİRÇOK EV KÜLE DÖNDÜ

'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilindeki yerleşim alanlarında ve araçlarda oluşan tahribat görüntülendi.

Aralarında Amerikalı ünlü model Paris Hilton'un da evinin bulunduğu Malibu sahilindeki birçok ev kül oldu.

TRUMP ÖFKELİ

Yangının hala sönmemiş olmasından dolayı bir hayli öfkeli olan ve bölgeyi ziyaret etmeye hazırlanan Donald Trump, "Yangınlar Los Angeles'ta hala devam ediyor. Beceriksiz politikacılar onları nasıl söndüreceklerini bilmiyorlar. Binlerce muhteşem ev gitti ve çok daha fazlası yakında yok olacak. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları söndüremiyorlar. Onların sorunu ne?" dedi.