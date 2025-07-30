Malta Başbakanı Abela, Filistin Devleti’ni eylülde tanıyacaklarını açıkladı

İsrail’in Gazze’deki katliamları dünyanın tepkisini çekmeyi sürdürürken, Filistin’e yönelik bir destek adımı da Malta’dan geldi.

"EYLÜL AYINDAN FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞIZ"

Malta Başbakanı Robert Abela sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

Abela, "Tutumumuz, Orta Doğu’da kalıcı barışa ulaşma çabalarına olan bağlılığımızı ifade ediyor" dedi.

Abela, mayıs ayında yaptığı açıklamada Malta'nın Filistin Devleti'ni başlangıçta haziranda yapılması planlanan ancak ertelenen ve 2 gün önce New York'ta başlayan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması Konferansı sırasında tanımayı planladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarının yol açtığı insani trajedinin giderek kötüleştiğine dikkat çeken Abela, bu durumun göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştı.