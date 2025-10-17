Mango'nun kurucusu Ermay'ın ölümünde, oğlunun 'cinayet' şüphesi gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu İsak Andiç Ermay, 14 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan ve 1968'de İspanya'ya göç edip Mango'yu kuran İsak Andiç Ermay, İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Collbató'da dağ gezisi düzenledi.

Tekstil devi patronu İsak Andiç Ermay, gerçekleştirdiği gezi esnasında dengesini kaybedip, 150 metreden aşağı düşerek 71 yaşında hayatını kaybetti.

OĞLU 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA DOSYA DAHİL EDİLDİ

Ermay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, sarsıcı bir iddia gündeme geldi.

Oğlu Jonathan Andic, soruşturmaya artık “şüpheli” sıfatıyla dahil edildi.

CİNAYET İHTİMALİ

İlk etapta ölüm olayı “kaza” olarak değerlendirilmişti.

Ancak olay sonrası elde edilen adli bulgular ile Jonathan’ın polis ifadelerindeki tutarsızlıklar, savcılığı cinayet ihtimalini yeniden değerlendirmeye yöneltti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

İspanyol medya organları El País ve La Vanguardia’ya göre 44 yaşındaki Jonathan, olayla ilgili tanık olmaktan çıkarılarak resmî olarak şüpheli konumuna getirildi.

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anıyla ilgili açıklamalarının birbirini tutmadığını ve olay yerinden toplanan delillerle çeliştiğini aktardı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Ayrıca Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un verdiği ifadede, baba ile oğul arasında gergin bir ilişki olduğuna dair cümleler dikkat çekti.

Andic Ailesi ise Jonathan’ın şüpheli olarak dosyaya eklenmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

İSAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

Ermay, 1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Manuel Andiç Ermay, İstanbullu bir elektrik teçhizatı ithalatçısıydı.

İlkokulu Tarhan Koleji'nde, ortaokulu Robert Kolej'de okumuştur.

İSPANYA'YA GÖÇ ETTİLER

1968 yılında, Andiç 14 yaşında iken, babasının işsiz kalması sebebiyle ailesiyle birlikte İspanya'nın Barcelona kentine göç etti.

İsak Andiç, babası Manuel'in, bildikleri Ladino dilinin İspanya'da da konuşulduğu düşündüğünden oraya göç ettiklerini söylemiştir.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

İspanya'da kardeşi Nahman ile işlemeli tişörtler ve takunyalar yapmaya başladı. Böylece yükseköğrenimini yarıda bırakarak giyim ve tekstil alanına atıldı.

İsak ve Nahman'ın yaptığı giyim işi, ileri yıllarda büyümeye başladı ve bu vesileyle iki kardeş, işlerini kurumsallaştırmak için şirketleşti. İlk mağazalarını 1979 yılında Barcelona ve Madrid'de açtılar. İlk başta sadece kendi markalarının (Isak Jeans) satışını yaparken ileri zamanlarda başka markaları da satmaya başlamışlardır.

MANGO MARKASINI KURDULAR

1984 yılında girişimci Enric Cusi, bu şirketten hisse alarak İsak ve Nahman'ın yanında şirketi yönetmeye başladı. Aynı yıl mağazaların isimlerinin "Mango" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Andiç, Mango isminin seçilmesine gerekçe olarak "Mango meyvesinin her dilde aynı şekilde söylendiğini" ve "böylece markanın uluslar arasında fark göstermeyeceğini" söyledi. 1992 yılında ilk yurt dışı mağazasını açtı, 4 yıl sonra ise İstanbul'da bir mağaza açarak Türkiye'ye de atılmış oldu.

EN ZENGİNLER ARASINDA

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, servetiyle İspanya'nın en zengin beşinci iş insanı olarak gösterilmişti.

Ermay, 2018 yılında Fransa'dan Chevalier de la Legion d'Honneur nişanını almıştır.